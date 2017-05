Buemi rast in Monte Carlo zum Sieg

Heute, 17:34 Uhr

Sébastien Buemi kommt in Monte Carlo mit seinem 10. Sieg in der Formel E zu einem Jubiläum. Mit dem 4. Triumph in der laufenden Saison baute der Romand die Führung in der Gesamtwertung aus.

Bild in Lightbox öffnen. Sébastien Buemi hatte in Monaco schon sämtliche 4 Trainings auf dem auf 1,765 verkürzten Strassenkurs dominiert und stand erstmals im 5. Saisonrennen dieser Elektrorennserie auf der Pole-Position. Sein Hauptkonkurrent Lucas di Grassi im ABT-Auto kam am Schluss zwar nochmals sehr nahe heran. Trotzdem liess sich der 28-jährige Schweizer seinen Start-Ziel-Sieg nicht mehr nehmen. Dritter wurde der ehemalige Sauber-Fahrer Nick Heidfeld. Nächste Station des intensiven Frühsommers mit 4 Rennen innert fünf Wochen ist Paris am 21. Mai.

bud/sda