Legende: Machte einen Schritt nach vorn Sébastien Buemi. imago images/Panoramic

Steigerungsfahrt von Buemi aufs Treppchen

Der Waadtländer Sébastien Buemi fuhr im 4. Saisonrennen der Formel-E-Weltmeisterschaft in Hyderabad als Dritter erstmals aufs Podest. In einem turbulenten Rennen, bei dem nur 15 Piloten die Zielflagge sahen, musste sich Buemi nur dem Franzosen Jean-Eric Vergne (Penske) und dem Neuseeländer Nick Cassidy, seinem Teamkollegen im Jaguar von Envision Racing, geschlagen geben. Der Rückstand betrug weniger als eine Sekunde. In den ersten drei WM-Läufen hatte Buemi die Plätze 6, 4 und 6 belegt. Trotz der wenigen Autos im Ziel verpassten die übrigen beiden Schweizer Edoardo Mortara (Maserati) und Nico Müller (ABT) als Elfter und Zwölfter die Punkteränge.