Legende: Gewinnt auch das zweite Rennen auf dem Kurs von Assen Dominique Aegerter. imago images

Supersport-WM: Aegerter mit fünftem Sieg in Folge

Dominique Aegerter fährt in der Supersport-WM von Sieg zu Sieg. Am Sonntag gewann der Berner Yamaha-Fahrer auch das zweite Rennen auf dem Kurs von Assen und realisierte den insgesamt fünften Erfolg in Serie. Am Sonntag verwies er den Deutschen Philipp Öttl auf den 2. Platz. Randy Krummenacher fuhr als Dritter erstmals in dieser Saison auf das Podest. In der WM-Wertung führt Aegerter nun mit 44 Punkten vor dem Südafrikaner Steven Odendaal.

Motocross: Seewer 2021 erstmals auf dem Podest

Der Schweizer Motocross-Fahrer Jeremy Seewer fuhr erstmals in diesem Jahr in der Königskategorie MXGP auf das Podest. Beim Rennen in Loket in Tschechien kam der Zürcher Unterländer hinter Sieger Antonio Cairoli aus Italien auf den 2. Platz. In der WM-Wertung liegt Seewer nach 10 von 36 Rennen auf Rang 5.

Formel E: Buemi nur 15.

Das Rennwochenende in London endet für Sébastien Buemi nicht versöhnlich. Nachdem der 32-Jährige am Samstag auf Rang 4 liegend nachträglich disqualifiziert worden war, fuhr er am Sonntag nur auf Position 15. Bester Schweizer wurde Edoardo Mortara auf Platz 13. Der Sieg ging an den Einheimischen Alex Lynn.