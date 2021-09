Formel 1: Vettel bleibt Aston Martin erhalten

Sebastian Vettel fährt auch in der nächsten Saison für Aston Martin. Der britische Rennstall bestätigte die Weiterbeschäftigung des 4-fachen Weltmeisters sowie seines kanadischen Teamkollegen Lance Stroll. «Ich glaube an die Stärke unseres neuen, wachsenden Teams», wurde der 34-jährige Deutsche in einer Mitteilung von Aston Martin zitiert. Vettel sieht durch die umfassende Regelreform zur kommenden Saison eine Chance, wieder näher an die Spitze heranzurücken. Vettel fährt seit diesem Jahr für Aston Martin und ist nach 14 Grands Prix Zwölfter der Gesamtwertung. 19 von 20 Cockpits sind für die kommende Saison besetzt. Offen ist einzig noch der zweite Platz neben dem neu verpflichteten Finnen Valtteri Bottas im Hinwiler Team Alfa Romeo.