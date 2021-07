Legende: Finden auch 2021 nicht statt Die Motorrad-Rennen in Thailand. Keystone

Wegen Corona: Keine Motorrad-WM in Thailand

Wie im Vorjahr findet auch in dieser Saison der Lauf der Motorrad-WM in Thailand nicht statt. Die Rennen auf dem Chang International Circuit in Buriram wurden corona-bedingt abgesagt. Dies gaben der Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und der Promoter Dorna am Mittwoch bekannt. In Thailand sind die Corona-Fälle seit Frühling stetig angestiegen, zuletzt wurden rund 10'000 neue Infektionen pro Tag gemeldet. Ob es einen Ersatz geben wird, ist noch offen. Das Rennwochenende war vom 15. bis 17. Oktober vorgesehen. Ende Juni war bereits die Veranstaltung in Motegi/Japan gestrichen worden, Anfang Juli die auf Phillip Island/Australien.