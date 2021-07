Legende: Bleibt der Formel 1 erhalten Lewis Hamilton. imago images

Formel 1: Hamilton verlängert Vertrag vorzeitig

Lewis Hamilton bleibt der Formel 1 bis mindestens 2023 erhalten. Der siebenfache Weltmeister verlängerte den Vertrag mit Mercedes um weitere zwei Jahre, wie der Rennstall im Rahmen des GP von Österreich in Spielberg bekannt gab. Damit beendete der 36-jährige Brite Spekulationen um seine Zukunft. Hamilton fährt seit 2013 für Mercedes und wurde zuletzt viermal in Folge Weltmeister. In der aktuellen WM-Wertung liegt er 18 Punkte hinter dem Niederländer Max Verstappen auf Platz 2. Wer im nächsten Jahr Hamiltons Teamkollege sein wird, ist noch offen. Der Vertrag des Finnen Valtteri Bottas läuft am Ende der Saison aus und wurde noch nicht verlängert.