Legende: Befindet sich in Isolation Lando Norris. Keystone

Formel 1: Norris hat Corona

Lando Norris ist während seines Urlaubs in Dubai positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 21-jährige Brite wird sich im Hotel für 14 Tage in Isolation begeben. Nach dem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns hatte der WM-Neunte Norris laut seinem Team McLaren einen Test gemacht und den Rennstall anschliessend über das Ergebnis informiert.

Formel 1: Melbourne-Entscheid soll bald fallen

Die Entscheidung über eine Absage des Saison-Auftakts in Australien fällt «in den kommenden Wochen». Das teilten die Organisatoren in Melbourne mit und reagierten damit auf die jüngsten Spekulationen über eine Verschiebung des Rennens aufgrund der Corona-Lage im Land. Die Veranstalter arbeiten demnach noch an Bedingungen und Arrangements für eine mögliche Austragung am 21. März.

Formel E: Saudi-Arabien macht den Anfang

Der Start in die Formel-E-Saison 2021 erfolgt am 26. und 27. Februar mit 2 Nachtrennen in der saudi-arabischen Stadt Diriyah. Ende Januar will die Formel E weitere Renntermine bestätigen. Mit Sébastien Buemi, Nico Müller und Edoardo Mortara sind im 24 Fahrer starken Feld auch 3 Schweizer vertreten.