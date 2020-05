Legende: Trotz Sparplänen Renault bleibt der Formel 1 erhalten. Keystone

Formel 1: Renault weiter dabei

Renault wird der Formel 1 ungeachtet seines weltweiten Stellenabbaus erhalten bleiben. Das bestätigte Generaldirektorin Clotilde Delbos im Rahmen einer Telefonkonferenz am Freitag. «Die Präsenz von Renault in der Formel 1 wird durch unseren Sparplan nicht in Frage gestellt», sagte die 53-Jährige. Renault baut derzeit 15'000 Stellen ab, darunter 4600 in Frankreich. Die gerade beschlossene Budgetdeckelung in der Formel 1, die ab 2021 bei 145 Millionen Dollar liegt und in den folgenden Jahren schrittweise auf 135 Millionen Dollar gesenkt wird, komme dem französischen Staatskonzern sehr entgegen, so Delbos.

Motorrad: Weitere Rennen abgesagt

Die Corona-Krise hat im Motorrad-Kalender zu weiteren Absagen geführt. Der GP von Grossbritannien in Silverstone, der für den 30. August geplant war, wurde gestrichen. Dies gab der Motorradweltverband am Freitag bekannt. Ebenfalls nicht stattfinden wird der GP von Australien. Die Rennen auf Philipp Island waren für den 25. Oktober vorgesehen.