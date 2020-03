Legende: Der nächste Einsatz, der platzte Der Romand Formel-E-Pilot Sébastien Buemi ist aktuell zum Nichtstun verdonnert. Getty Images

Formel E: Auch in Jakarta wird nicht gefahren

Die Ausbreitung des Coronavirus führt zur dritten Rennabsage in der Elektroserie. So wurde auch der für den 6. Juni geplante ePrix in Indonesiens Hauptstadt Jakarta auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Entscheidung sei mit Blick auf die steigende Zahl an Infektionen im Land gefällt worden. Nach Möglichkeit soll ein neuer Termin gefunden werden. Bereits die Rennen im chinesischen Sanya (21. März) und in Rom (4. April) waren abgesagt worden. In beiden Fällen wurde ebenfalls eine spätere Austragung nicht ausgeschlossen.

Formel 1: Drei Personen möglicherweise infiziert

Auch in der Formel 1 wird das Coronavirus immer mehr zum Thema. Im Fahrerlager in Melbourne, wo am Sonntag die Saison eröffnet werden soll, traten die ersten Verdachtsfälle auf. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen Angestellten des Teams McLaren und um zwei Mitarbeiter der Equipe Haas. Alle drei befinden sich derzeit isoliert in ihren Hotelzimmern. Beide Rennställe bestätigten die Fälle. Es handle sich um Vorsichtsmassnahmen, man warte die Ergebnisse der Tests ab. Dabei soll herausgefunden werden, ob sich die Mitarbeiter infiziert haben.