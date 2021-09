Legende: Muss sich hinten einreihen Max Verstappen im Red Bull imago images

Verstappen in Sotschi aus der letzten Reihe

Max Verstappen muss den Grossen Preis von Russland aus der hintersten Startreihe in Angriff nehmen. Der Niederländer wurde nach hinten strafversetzt, weil bei seinem Red-Bull-Boliden der Motor ausgewechselt wurde. Damit steigen Lewis Hamiltons Chancen im Mercedes, die WM-Führung zurückzuerobern. Der Brite liegt in der Gesamtwertung der Fahrer 5 Punkte hinter Verstappen. Vor Verstappen war bereits Charles Leclerc im Ferrari in die letzte Reihe versetzt worden.