Sébastien Buemi im Pech

Sébastien Buemis Hoffnungen auf den Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans haben sich früh im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgelöst. Stattdessen liegt Titelverteidiger Neel Jani erneut verheissungsvoll im Rennen.

Sébastien Buemi lag mit seinen Kollegen Anthony Davidson und Kazuki Nakajima an 2. Stelle, als er plötzlich über Funk hörbar beunruhigt ein ungewohntes Geräusch an die Box meldete. Gleichzeitig beklagte sich Neel Jani, der zu diesem Zeitpunkt direkt hinter Buemi fuhr, über auslaufendes Öl beim vorderen Wagen.

Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Verfolgen Sie die Schlussphase bei den 24 Stunden von Le Mans am Sonntag ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei oder in unserer Sport App.

Buemi wurde zuerst von seiner Crew beruhigt und fuhr weiterhin schnelle Rundenzeiten, ehe er am Samstag kurz vor 23 Uhr mit einem rauchenden Auto in die Box fuhr und in die Garage geschoben wurde. Lange Reparaturarbeiten waren die Folge, die Chancen auf den Triumph an der Sarthe sind damit vertan.

Szenario des Vorjahres wiederholt sich

An der Spitze konnte das Porsche-Team mit Jani einen komfortablen Vorsprung herausfahren, der stetig wächst. Das Rennen dauert noch bis am Sonntag um 15:00 Uhr.

Bereits vor einem Jahr hatte der Seeländer Jani triumphiert, nachdem der führende Toyota von Buemi 3 Minuten vor Rennende stehen geblieben war.