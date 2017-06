Titelverteidiger Jani ausgebremst – Buemi chancenlos

Heute, 8:04 Uhr, aktualisiert um 12:37 Uhr

Bei den 24 Stunden von Le Mans gab der deutlich in Führung liegende Porsche von Neel Jani den Geist auf. Bereits in der Nacht wurden Sébastien Buemis Hoffnungen auf den Sieg im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgelöst.

Nach Sébastien Buemi hat es beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans auch Titelverteidiger Neel Jani erwischt: Der Porsche des Schweizers mit Kollege André Lotterer blieb gut dreieinhalb Stunden vor Rennende stehen. Viele Ausfälle Mit dem klar führenden Porsche von Neel Jani, André Lotterer und Nick Tandy hatte auch das sechste und letzte an der Spitze verbliebene Auto der schnellsten Rennklasse, der LMP1-Kategorie, ein grösseres Problem zu beklagen. Lotterer blieb zunächst ohne Öldruck auf der Strecke stehen, versuchte dann mit dem Hybridantrieb das Auto zurück an die Box zu bringen. Er musste dieses Unterfangen allerdings abbrechen. Buemi mit Déjà-Vu Bereits in der Nacht hatte sich ein Drama um die favorisierten Toyotas abgespielt. Zuerst fuhr Buemi mit dem rauchenden LMP1-Boliden an die Box. Sein Toyota ist unterdessen als einziger wieder auf der Strecke - aber mit 12 Runden Rückstand hoffnungslos zurück. Buemi und seine Teamkollegen Anthony Davidson und Kazuki Nakajima erlebten ein bitteres Déjà-Vu: Vor einem Jahr war ihr führender Toyota 3 Minuten vor Rennende stehen geblieben. Gewinnt nun ein Aussenseiter? Damit übernahm mit dem Oreca-Gibson des Jackie Chan DC Racing Teams ein Auto der zweithöchsten Klasse die Gesamtführung. Chancen auf einen Podestplatz hat auch das an 3. Stelle liegende Westschweizer Rebellion-Team mit dem Genfer Mathias Beche, Nelson Piquet junior und David Heinemeier Hansson. Sendebezug: Radio SRF 1, Morgenbulletin, 18.06.2017, 07:00 Uhr

