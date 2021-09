Legende: Dominiert die Supersport-WM weiterhin nach Belieben Dominique Aegerter. Keystone

Supersport-WM: Aegerter weiter unantastbar

Dominique Aegerter mausert sich in der Supersport-WM zum Seriensieger. Der 30-jährige Berner errang in Magny-Cours den 9. Sieg aus den letzten 10 Rennen. Erneut setzte sich Aegerter vor dem Südafrikaner Steven Odendaal durch, der seinerseits mit 3 Siegen in die Meisterschaft gestartet war. Nach 13 der 24 Rennen führt der Schweizer die Gesamtwertung mit 52 Punkten Vorsprung an. Am Sonntag bietet sich Aegerter im 2. Rennen die Chance auf den 5. Sieg in Folge und weitere 25 Punkte.