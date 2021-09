Legende: Seine Zeit als Ersatzfahrer ist bald vorbei Williams hat Alexander Albon per 2022 ein Cockpit zugesichert. imago images

Albon fährt künftig für Williams

Das Fahrer-Karussell in der Formel 1 dreht weiter. Der englische Traditionsrennstall Williams meldete am Mittwoch die Verpflichtung von Alexander Albon für die kommende Saison. Am Tag zuvor war der Abgang von George Russell per 2022 zu Mercedes publik geworden. Der für Thailand startende Engländer Albon ist derzeit Test- und Ersatzfahrer bei Red Bull, nachdem er zum Ende der letzten Saison seinen Stammplatz verloren hatte. Zudem gab Williams am Mittwoch bekannt, dass Nicolas Latifi (CAN) als 2. Fahrer beim Team bleiben werde.

00:30 Video Archiv: Russell fährt ab 2022 für Mercedes Aus Sport-Clip vom 07.09.2021. abspielen

Kubica ersetzt Räikkönen auch in Monza

Kimi Räikkönen darf nach seiner Corona-Infektion auch beim nächsten Formel-1-Rennen am kommenden Wochenende in Monza nicht starten. Er wird im Team Alfa Romeo wie zuletzt in Zandvoort durch den Polen Robert Kubica ersetzt. Die Behörden hätten eine Freigabe für den 41-jährigen Finnen verweigert, teilte sein Arbeitgeber vor dem Grossen Preis von Italien mit. Räikkönen müsse sich weiter zu Hause selbst isolieren, hiess es.