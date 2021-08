Legende: Überquerte die Ziellinie als Dritter Philip Ellis. Keystone/Archiv

DTM: Zweiter Podestplatz für Ellis

Der für die Schweiz startende DTM-Pilot Philip Ellis fuhr im siebten Saisonrennen zum zweiten Mal auf das Podest. Im ersten von zwei Rennen auf dem Nürburgring musste sich der 28-jährige Mercedes-Pilot dem südafrikanischen Gesamtleader Kelvin van der Linde und dem Deutschen Maximilian Götz geschlagen geben. Nico Müller, der zweite Schweizer DTM-Starter, beendete das Rennen trotz Startplatz 17 in den Top 10. Der Berner Oberländer stiess auch dank einem späten Boxenstopp bis auf Position 6 vor, handelte sich aufgrund des Überschreitens der Track Limits und einer Kollision aber zwei Zeitstrafen ein und fiel so auf den 8. Rang zurück.

Supersport-WM: Aegerter gewinnt erneut

Trotz eines verpatzten Starts hat Dominique Aegerter im spanischen Los Arcos in der Supersport-WM seinen 8. Saisonsieg im 11. Rennen gefeiert. Nachdem der aus der Pole-Position gestartete Berner zwischenzeitlich auf den 6. Rang zurückfiel, reichte es dem 30-Jährigen zum Sieg. In der Gesamtwertung führt Aegerter nun 42 Punkte vor dem Südafrikaner Steven Odendaal, der auch in Los Arcos Zweiter wurde. Randy Krummenacher belegte den 6. Rang.