Legende: Reitet in der Supersport-WM weiter auf einer Erfolgswelle Dominique Aegerter. Keystone

Motorrad: Aegerter mit zwei Siegen innert zwei Tagen

Dominique Aegerter feierte am Sonntag im spanischen Los Arcos in der Supersport-WM den zweiten Sieg, nachdem er bereits das Rennen am Samstag gewonnen hatte. Auch am Sonntag gelang dem 30-jährigen Berner der Start ins Rennen nicht nach Wunsch. Nach der zweiten von 14 Runden lag er nur auf Platz 5. Danach blies Aegerter zur grossen Aufholjagd. Mit dem neunten Sieg im zwölften Rennen baute Aegerter seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Automobil: Buemi in Le Mans Zweiter

Nach drei Siegen in Folge hat Sébastien Buemi beim 24-Stunden-Langstreckenrennen in Le Mans in diesem Jahr den 2. Platz belegt. Gemeinsam mit dem Neuseeländer Brendon Hartley und dem Japaner Kazuki Nakajima kam der 32-jährige Waadtländer im Toyota mit der Nummer 8 zwei Runden hinter dem Trio Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez, ebenfalls in einem Toyota, ins Ziel. Die japanische Automarke feierte ihren vierten Sieg in Folge beim Klassiker in Frankreich.