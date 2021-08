Legende: Yamaha setzt nicht mehr auf seinen Schützling Maverick Viñales manövrierte sich durch eigenes Verschulden ins Abseits. Keystone

Schneller Abgang von «Saboteur» Viñales

MotoGP-Pilot Maverick Viñales und das Yamaha-Werksteam gehen nach der Suspendierung des Spaniers ab sofort getrennte Wege. Eigentlich hätte die Zusammenarbeit noch bis zum Jahresende andauern sollen. Schon seit Wochenbeginn war klar, dass der 26-jährige Pilot in der kommenden Saison für Aprilia an den Start gehen wird. Ende Juni hatte es zwischen Viñales und seinem bisherigen japanischen Arbeitgeber Unstimmigkeiten gegeben. Im August geriet der Fahrer in Spielberg erneut in die Schlagzeilen. Yamaha teilte mit, der frühere Moto3-Weltmeister habe beim ersten von zwei Läufen auf dem Red Bull Ring versucht, aus Frust bewusst den Motor der Maschine zu zerstören.