Legende: Ein Bild aus besseren Tagen In Sepang wird der GP von Malaysia 2021 nicht ausgetragen. Keystone

Motorrad-GP von Malaysia 2021 abgesagt

In der Motorrad-WM ist der GP von Malaysia wegen der fortschreitenden Corona-Pandemie wie im Vorjahr abgesagt worden. Das für den 22. bis 24. Oktober geplante Renn-Wochenende in Sepang wird durch einen 2. GP in Misano (ITA) ersetzt. Dort steht bereits vom 17. bis 19. September der GP von San Marino an. Nach den Grand-Prix-Veranstaltungen von Finnland, Japan, Thailand und Australien ist Malaysia die 5. komplett gestrichene WM-Station im Jahr 2021. Das Rennen in Argentinien ist bislang auf einen unbestimmten Termin verschoben worden.