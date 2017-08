MXGP: Doppelter Erfolg für Herlings

Motocrosser Seewer gewinnt den 1. Lauf

Hat sich der Schweizer da schon zu sicher gefühlt? Auf der letzten Runde kommt Paturel noch einmal bedrohlich nah und lässt den Atem der Fans stocken. Letztlich setzt er sich aber doch durch und jubelt nach dem Zielsprung überschwänglich. WM-Leader Jonass wird Dritter.

Hier geht's zum Rennbericht.

Um 15:45 Uhr findet der 2. Lauf in Frauenfeld statt. Auch bei diesem Rennen sind Sie via Liveticker hautnah mitdabei. Die Fortsetzung des Benzin-Sonntags findet wiederum in Spielberg statt, wo der Sieger des MotoGP-Rennens gesucht wird. Der erste Lauf des MXGP-Rennens in Frauenfeld wird um 15:00 Uhr aufgezeichnet.