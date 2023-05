Verstappen auch in Monaco vorne – Bottas in Top 10

Legende: Steht im 2. Training an vorderster Front Max Verstappen. Keystone / AP Photo / Luca Bruno

Der Auftakt beim Grossen Preis von Monaco hat die Hoffnung auf ein wenig Abwechslung in der Formel 1 genährt – am Ende stand Max Verstappen aber doch ganz knapp vorne. Der Weltmeister sicherte sich im 2. freien Training die Tagesbestzeit, mit 1:12,462 Minuten lag er aber nur hauchdünn (65 Tausendstel) vor Charles Leclerc im Ferrari.

Carlos Sainz im 2. Ferrari lag als Dritter nur einen Zehntel hinter Verstappen. Fernando Alonso im Aston Martin (+0,220) wurde 4., musste aber eine schnelle Runde abbrechen. Alfa-Romeo-Fahrer Valtteri Bottas wurde mit einem Rückstand von +0,588 Sekunden 8. Guanyu Zhou (+0.892) klassierte sich als 13.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei überträgt wie folgt aus Monaco: Samstag, 15:25 Uhr: Qualifying

Qualifying Sonntag, 14:10 Uhr: Grand Prix Wie gewohnt können Sie die Live-Action auch in der SRF Sport App mitverfolgen.

Chance für andere Teams

An der Spitze hofft Verstappens Konkurrenz beim 6. Saisonrennen am Sonntag auf ein Ende der Red-Bull-Serie: Bislang haben der WM-Spitzenreiter und sein Teamkollege Sergio Perez alle Rennsiege eingefahren, auf dem Stadtkurs soll sich das ändern. Der Ferrari und auch der Aston Martin funktionieren in langsamen Kurven gut, Red Bull wird in Monaco zudem der Geschwindigkeits-Vorteil auf langen Geraden genommen.