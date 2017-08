Nach epischer Aufholjagd: Seewer schafft Sprung aufs Podest

Der Zürcher Motocrosser Jeremy Seewer stürzt im 2. Lauf des Heim-GP in Frauenfeld früh, prescht aber noch auf Rang 5 vor. Den 1. Lauf hatte er gewonnen, in der Endabrechnung bedeutet dies Platz 2.

Der fatale Moment: Seewer stürzt Sekunden nach dem Start 0:25 min, vom 13.8.2017

25 Punkte hatte Jeremy Seewer nach seinem Sieg im 1. Lauf beim GP von Frauenfeld bereits auf dem Konto. Der Quali-Sieger konnte zudem auch im 2. Durchgang den Startplatz wählen – der Tagessieg war in Griffweite.

Doch dann der Rückschlag: Seewer stürzte kurz nach dem Start, weil er seinem Vordermann ins Rückrad gefahren war. Sofort rappelte sich der 23-Jährige wieder und nahm als 33. und Letzter die Verfolgung auf.

Veritable Aufholjagd bringt Platz 5

Einen Fahrer nach dem anderen schnappte sich Seewer in der Folge, nur Minuten später fand er sich bereits auf Platz 20 wieder. Am Ende schaute sensationell der 5. Rang heraus, wofür der Schweizer 16 Punkte kassierte. Das Total von 41 Punkten reichte in der Tageswertung für Platz 2, direkt hinter dem Franzosen Benoit Paturel mit 47 Punkten.

WM-Leader Pauls Jonass holte mit zwei dritten Rängen 40 Punkte, der dahinterliegende Seewer macht damit einen Punkt gut und liegt neu noch 44 Punkte zurück.

Überraschungserfolg für Tonus

Auch in der Königsklasse schwingt im 1. Lauf ein Schweizer obenaus. Arnaud Tonus preschte bereits beim Start an die Spitze und feierte einen überragenden Start-Ziel-Sieg, knapp vor dem Briten Max Anstie.

Für den 26-jährigen Genfer wäre es der erste Sieg in der MXGP-Kategorie.

Den 2. Lauf von Tonus in der Königsklasse können Sie ab 17:00 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen.

Seewer hält die Konkurrenz im 1. Lauf in Schach 0:42 min, vom 13.8.2017

