Legende: Solider Saisonstart ... ... von Dominique Aegerter. IMAGO / Icon Sportswire

Superbike: Aegerter erneut in Top 10

Nach dem 6. Platz am Samstag fuhr Dominique Aegerter im zweiten Hauptrennen vom Sonntag auf Rang 9. Das Superbike-Rennen auf dem Rundkurs auf Phillip Island bei Melbourne war geprägt von einem langen Unterbruch, nachdem Rekord-Weltmeister Jonathan Rea schwer gestürzt war. Aegerter nahm das Rennen an 12. Position wieder auf und machte in 11 Runden noch 3 Plätze gut. Der Sieg ging an Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes, der sich knapp vor Weltmeister Alvaro Bautista durchsetzte. Im vorausgegangenen Sprint hatte sich Yamaha-Pilot Aegerter als 7. klassiert und damit ebenfalls Punkte fürs WM-Ranking gesammelt. In diesem belegt der Berner nach dem Auftakt-Wochenende in Australien den 7. Platz.