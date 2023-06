Formel E: Buemi auf Platz 5, Müller mit Crash

Sebastien Buemi hat den erstmals ausgetragenen E-Prix in Portland auf dem 5. Platz beendet. Erst zweimal war der 34-jährige Waadtländer, der in der Gesamtwertung nach 12 von 16 Rennen den 8. Rang belegt, in dieser Saison besser klassiert. Nico Müller und Edoardo Mortara, die anderen beiden gestarteten Schweizer, sollten die Zielflagge nicht zu Gesicht bekommen. Der Thuner Müller schied nach einem Crash in der 9. Runde aus, für den Genfer Mortara war der Arbeitstag nach 29 von 32 Runden frühzeitig beendet. Den Sieg auf der mit vielen engen Kurven ausgestatteten Strecke sicherte sich der Neuseeländer Nick Cassidy.