Legende: Muss weiterhin zuschauen Marc Marquez. Getty Images/Octavio Passos

Motorrad: Marquez auch in Jerez nicht am Start

Der achtfache Weltmeister Marc Marquez wird auf einen Start bei seinem Heimrennen im spanischen Jerez am kommenden Wochenende verzichten. Seine Handverletzung (Bruch des Mittelhandknochens) ist noch nicht ganz verheilt. Der 30-Jährige strebt nun an, in Le Mans (FRA) am 14. Mai wieder dabei zu sein.

MotoGP nicht in Kasachstan

Die MotoGP gastiert am zweiten Juli-Wochenende nicht in Kasachstan. Die geplante Premiere auf dem Rundkurs in Sokol wurde ersatzlos gestrichen. Als Grund für die Absage nannten die Verantwortlichen des Motorrad-Weltverbandes FIM «laufende Arbeiten der Strecken-Homologation» sowie «aktuelle globale operative Herausforderungen». Fürs nächste Jahr soll Kasachstan wieder in den Rennkalender aufgenommen werden.

00:43 Video Archiv: Marquez räumt Oliveira ab Aus Sport-Clip vom 26.03.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Formel 1: Motorenkontingent wird erhöht

Die Formel 1 hat das Motorenkontingent für die laufende Saison von 3 auf 4 erhöht. In den vergangenen Jahren bekamen Fahrer besonders gegen Ende der Saison Startplatzstrafen, weil ihre Fahrzeuge die zugelassene Komponentenzahl überschritten hatten.