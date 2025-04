Legende: Kehrt nach seiner Verletzung auf die Strecke zurück Noah Dettwiler. Keystone/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Moto3: Zwangspause bei Dettwiler zu Ende

Noah Dettwiler kann am Wochenende in Katar endlich sein Saison-Debüt geben. Der 19-jährige Solothurner ist nach seiner Zwangspause für das Rennen in der Moto3-Klasse bereit. Dettwiler hatte vor knapp zwei Monaten bei einem heftigen Sturz während den Testfahrten in Jerez in Andalusien einen Bruch im linken Handgelenk und eine Verletzung am rechten Ellbogen erlitten. Beide Schäden erforderten eine Operation, weshalb er auf den Start in den ersten drei Grands Prix des Jahres verzichten musste.

