Legende: Trotz Sturz zu Ende gefahren Noah Dettwiler. Freshfocus/Waldemar da Rin

Moto3: Dettwiler in Indonesien auf Rang 18

Noah Dettwiler ist in seiner Rookie-Saison in der Moto3 einmal mehr ohne Punkte ausgegangen. Der 19-jährige Solothurner belegte auf dem Mandalika-Kurs in Indonesien Rang 18. Dettwiler war nach 5 Runden gestürzt und riss dabei auch einen Konkurrenten zu Boden, der Schweizer konnte das Rennen aber fortsetzen. Der Sieg in einem von vielen Ausfällen geprägten Rennen ging an David Alonso. Der Kolumbianer baute seine WM-Führung dank seinem 9. Saisonsieg auf 97 Punkte aus und greift bereits am kommenden Wochenende in Japan nach dem Titel.

00:37 Video Dettwiler stürzt und räumt Konkurrenten ab Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.