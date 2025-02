Legende: Hart gelandet Jorge Martin in Sepang. Keystone/AP/Kien Huo

MotoGP: Martin in Sepang schwer gestürzt

Der MotoGP-Weltmeister Jorge Martin ist nach einem schweren Sturz während Vorsaison-Tests in Sepang in Malaysia im Spital gelandet. Der Spanier verlor die Kontrolle über seine Aprilia, flog ab und schlug mit dem Kopf auf, so dass sein Visier abgerissen wurde. Er berichtete zunächst von Schmerzen in einem Fuss und einer Hand. Martin gewann 2024 seinen ersten MotoGP-Weltmeistertitel auf einer Ducati von Pramac-Racing und wechselte in der Zwischensaison zu Aprilia. Der erste Grand Prix der Saison 2025 ist für den 2. März in Thailand angesetzt.