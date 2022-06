Legende: Darf sich über einen neuen Vertrag bei Red Bull freuen Sergio Perez. Keystone/CHRISTIAN BRUNA

Formel 1: Perez bleibt bei Red Bull

Zwei Tage nach seinem ersten Sieg im GP von Monaco hat Sergio Perez seinen auslaufenden Vertrag mit Red Bull um zwei weitere Saisons verlängert. Der 32-jährige Mexikaner, der 2011 mit dem Schweizer Sauber-Team in der Formel 1 debütiert hat, fährt seit dem vergangenen Jahr an der Seite von Weltmeister Max Verstappen für Red Bull. Nach sieben Rennen in dieser Saison belegt der dreifache GP-Sieger in der WM-Gesamtwertung hinter Verstappen und Charles Leclerc im Ferrari den 3. Rang. Im Vorjahr erlebte Perez, der in 220 Rennen in der Formel 1 drei Mal als Erster abgewunken wurde, als WM-Vierter mit 190 Punkten seine bislang erfolgreichste Saison in der Königsklasse.

Indy 500: Ericsson erhält für Sieg 3,1 Millionen Dollar

Marcus Ericsson (SWE) hat für seinen Sieg bei den legendären 500 Meilen von Indianapolis die Rekordsumme von 3,1 Millionen Dollar kassiert. Insgesamt wurden bei den Indy 500 Preisgelder in Höhe von 16 Millionen Dollar ausgeschüttet, auch die Gesamtsumme ist ein Topwert. Bei der 106. Auflage, die der ehemalige Formel-1-Fahrer Ericsson (Caterham, Sauber) am Sonntag vor dem Mexikaner Pato O'Ward und dem Brasilianer Tony Kanaan gewann, waren mehr als 325'000 Motorsportbegeisterte dabei. Erstmals seit 2019 gab es keine Zuschauerbeschränkung. Das bislang höchste Preisgeld hatte es 2008 gegeben (14,4 Millionen Dollar).