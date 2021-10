Legende: Saisonstart in Bahrain Die Formel-1-Saison 2022 beginnt am 20. März in Bahrain. imago images

Formel 1: Rennkalender von 2022 umfasst 23 Rennen

Die Formel 1 plant im kommenden Jahr eine Rekordzahl von 23 Rennen. Der internationale Motorsport-Verband FIA segnete einen entsprechenden Entwurf des Kalenders ab. Die Saison 2022 soll am 20. März in Bahrain beginnen und am 20. November traditionell in Abu Dhabi enden. Ursprünglich sollte die Formel 1 schon in diesem Jahr 23 Grands Prix umfassen, die Pandemie zwang die Königsklasse des Motorsports aber erneut zum Umplanen. Ohne weitere Absagen werden diese Saison 22 Rennen gefahren.