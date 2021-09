Legende: Tödlich verunglückt Der junge Spanier Dean Berta Vinales. ZVG

Supersport-WM: Tödlicher Zwischenfall in Jerez

Im Rahmen der Supersport-300-WM in Jerez ist der spanische Nachwuchspilot Dean Berta Vinales tödlich verunglückt. Der erst 15-Jährige wurde am Samstag in einen Massensturz verwickelt und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass die Ärzte ihn nicht mehr retten konnten. Der Teenager war Teil der Vinales-Rennsportfamilie. Er startete für das Team von Angel Vinales, dem Vater von MotoGP-Pilot Maverick Vinales. Als Reaktion auf den Tod des jungen Spaniers sagten die Verantwortlichen alle weiteren Rennen beim WM-Lauf in Jerez am Samstag ab.