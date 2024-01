Legende: Nicht mehr Teamchef von Haas Günther Steiner. IMAGO / Beautiful Sports

Formel 1: Steiner wird durch Komatsu ersetzt

Das Formel-1-Team Haas hat sich überraschend mit sofortiger Wirkung von Teamchef Günther Steiner getrennt. Ayao Komatsu, bisher leitender Renningenieur, wird den Italiener ersetzen. Steiner war seit 2016 und dem Einstieg von Haas in die Formel 1 Teamchef des US-amerikanischen Rennstalls gewesen und hatte das Team mitaufgebaut und geprägt. In der vergangenen Saison belegte Haas allerdings mit nur 12 Punkten den letzten Platz in der Konstrukteurs-Wertung.