Legende: So sah die Strecke in Zürich aus 2018 brausten die Formel-E-Boliden durch einen Parcours im Zürcher Stadtteil Enge. Keystone

In der nächsten Saison wird es kein Formel-E-Rennen in der Schweiz geben. Der Weltverband FIA sieht im Rennkalender 2019/2020 die europäischen Städte Rom (4. April), Paris (18. April), Berlin (30. Mai) sowie zum Abschluss als «Grand Final» London (25./26. Juli 2020) vor. In der laufenden Saison ist Bern am 22. Juni Austragungsort eines Rennens. Das erste Schweizer Formel-E-Rennen in der Schweiz war im letzten Juni in Zürich ausgetragen worden.