Seewer beim Heim-GP auf Kurs

Der Zürcher Motocrosser Jeremy Seewer gewinnt den 1. von 2 Läufen beim GP in Frauenfeld. WM-Leader Pauls Jonass ist als Dritter in Lauerstellung.

Seewer hält die Konkurrenz bis zum Schluss in Schach 0:42 min, vom 13.8.2017

25 Punkte sicherte sich Jeremy Seewer für seinen Sieg im 1. Lauf beim GP von Frauenfeld. Der Quali-Sieger konnte zwar zu Beginn nicht von seinem guten Startplatz profitieren und reihte sich als Fünfter ein.

In der Folge arbeitete sich der 23-jährige Zürcher aber kontinuierlich nach vorne und schnappte sich 10 Minuten vor Schluss auch noch den lange führenden Spanier Jorge Prado. Auf der letzten Runde musste er sich in einem heissen Duell mit dem am Ende zweitplatzierten Benoit Paturel behaupten.

Boden gut gemacht im WM-Klassement

WM-Leader Pauls Jonass wurde Dritter und holte damit «nur» 16 Punkte. Damit liegt Seewer im Gesamt-Klassement noch 36 Punkte hinter dem Letten.

Ob der Schweizer seine Führung im 2. Lauf verteidigen kann, können Sie ab 15:45 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen.

Akrobatisch: Seewer meistert heiklen Moment 0:14 min, vom 13.8.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13.08.17, 13:00 Uhr