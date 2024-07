128 Athletinnen und Athleten vertreten die Schweiz in Paris. Einige Zahlenspielereien zum Aufgebot.

128-köpfiges Team: Die Schweizer Olympia-Delegation in Zahlen

Legende: Grosse Bandbreite im Schweizer Olympia-Team. Keystone / LAURENT GILLIERON

Die Jüngste

Mit 19 Jahren ist Lena Bickel die jüngste Athletin von Swiss Olympic. Die Tessiner Mehrkämpferin ist Teil einer jungen Turn-Equipe, die im Durchschnitt nur 22,3 Jahre alt ist.

Der Älteste

Bei der Geburt Bickels war Pius Schwizer schon 42 Jahre alt. Der Springreiter ist mit 61 Lenzen der älteste Schweizer Teilnehmer in Paris.

Legende: 42 Jahre Altersunterschied Lena Bickel und Pius Schwizer. Keystone / Urs Flüeler / Ennio Leanza

Der Erfolgreichste

Mit einem ganzen Medaillensatz im Gepäck ist Mountainbiker Nino Schurter nach Paris gereist. Der Schweizer Fahnenträger holte 2008 in Peking Bronze, vier Jahre später in London Silber und kürte sich in Rio de Janeiro zum Olympiasieger (2016). Auch Fahnenträgerin Nina Christen (1x Gold, 1x Bronze) und Steve Guerdat (1x Gold, 1x Bronze) haben schon mehrere Olympiamedaillen auf dem Konto.

Der Erfahrenste

Guerdat ist auch der Athlet mit der meisten Erfahrung im Schweizer Team. Der 42-jährige Springreiter war schon 2004 in Athen dabei und bestreitet heuer seine 6. Olympischen Spiele. Bereits zum 5. Mal ist auch Schurter dabei.

74 Debütanten

Für mehr als die Hälfte der Schweizer Delegation sind die Olympischen Spiele hingegen eine Premiere. 74 der 128 Athletinnen und Athleten sind zum ersten Mal bei Olympia dabei.

Viele Zürcher

Die grösste Delegation schickt der Kanton Zürich nach Frankreich. 11 Athletinnen und 7 Athleten kommen aus dem bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz. Gut vertreten sind auch Bern (16), Waadt (15) und Aargau (13). Aus den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Glarus und Uri hat hingegen niemand die Selektion geschafft.

Die grösste Delegation

In 24 von 32 Sportarten kämpfen auch Schweizerinnen und Schweizer um Edelmetall. Am grössten ist die Leichtathletik-Delegation. 35 Athletinnen und Athleten sind vertreten.