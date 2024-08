Maria Perez und Alvaro Martin sorgen über die Marathon-Distanz in der Mixed-Staffel für die 2. spanische Goldmedaille an den Olympischen Spielen in Paris.

Gehen: Spaniens Mixed-Staffel triumphiert im Marathon

Bei der Olympia-Premiere der Mixed-Staffel im Gehen ist das spanische Duo seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Über die Marathon-Distanz holten Maria Perez und Alvaro Martin in 2:50:31 Stunden am Fusse des Eiffelturms Gold. Martin hatte in Paris bereits im Einzel der Männer Bronze und Perez bei den Frauen Silber gewonnen. Staffel-Silber ging an das Team aus Ecuador (2:51:22) mit Einzel-Olympiasieger Brian Daniel Pintado, Bronze gewann Australien (2:51:38).

In der Mixed-Staffel im Gehen wurden in Paris erstmals olympische Medaillen vergeben. Jedes Duo musste je zwei Streckenabschnitte der Marathondistanz von 42,195 Kilometer zurücklegen. Dafür wurden die 50 km bei den Männern gestrichen.