Im olympischen Volleyball-Turnier der Männer schafft Polen dank einem Fünfsatz-Sieg den Finaleinzug.

Im Basketballturnier der Frauen muss sich Deutschland im Viertelfinal verabschieden.

Volleyball Männer: Polen ringt die USA nieder

Die polnischen Volleyballer greifen in Paris nach Gold. Gegen die USA, welche bisher ungeschlagen durch das Turnier marschiert waren, drehten die Polen einen 1:2-Satzrückstand noch in einen Sieg. Nach gewonnenem Startsatz mussten die Polen die Durchgänge 2 und 3 abgeben. Danach standen sie kurz vor dem Out: Mit 20:18 führten die US-Amerikaner im 4. Satz. Doch die Polen schlugen zurück und zogen letztlich dank des 25:13, 27:25, 14:25, 25:23, 15:13 in den Olympiafinal ein. Dort wird es zum Duell mit entweder Italien oder Frankreich kommen.

Basketball Frauen: Deutschland scheitert

Für die deutschen Basketballerinnen sind die leisen Träume von einer Olympiamedaille im Viertelfinal geplatzt. Die Mannschaft von Trainerin Lisa Thomaidis verlor am Mittwoch gegen Gastgeber Frankreich verdient mit 71:84 und verpasste den Kampf ums Podest. Anders als beim Halbfinaleinzug der Männer oder dem Olympiasieg des 3x3-Teams brachte Edelfan Dirk Nowitzki, der erneut im Publikum sass, kein Glück. Neben Frankreich stehen auch Australien und Belgien im Halbfinal. Den letzten Viertelfinal bestreiten Nigeria und die USA.