USA: James in den Fussstapfen von Alvarez und Bird

Basketball-Superstar LeBron James trägt am Freitag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris die Fahne der USA. «Es ist eine unglaubliche Ehre, die Vereinigten Staaten auf dieser weltweiten Bühne zu repräsentieren, vor allem in einem Moment, der die ganze Welt zusammenbringen kann», sagte James. Die NBA-Legende folgt auf Basketballerin Sue Bird und Baseballer Eduardo «Eddy» Alvarez, die bei der Eröffnungszeremonie der Sommerspiele 2021 in Tokio Fahnenträger waren. Welche Frau neben James die Fahne trägt, wird am Dienstag bekanntgegeben, teilte das Nationale Olympische Komitee der USA mit. Die Schweizer Fahnenträger dürften ebenfalls erst am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Tennis: Vondrousova muss Forfait erklären

Marketa Vondrousova, Silbermedaillengewinnerin von Tokio, wird die Olympischen Spiele von Paris verpassen. Wie die tschechische Wimbledonsiegerin von 2023 bei Instagram mitteilte, kann sie aufgrund einer Handverletzung nicht zum Tennisschläger greifen. Sie habe bis zuletzt gehofft, zumindest im Doppel an den Start gehen zu können.