Iga Swiatek hat sich einen Tag nach ihrer überraschenden Niederlage im Halbfinal des olympischen Tennisturniers den Trostpreis Bronze gesichert. Die Weltranglistenerste und haushohe Goldfavoritin gewann in Paris das Spiel um Platz 3 gegen Anna Karolina Schmiedlova aus der Slowakei mit 6:2, 6:1.

Am Tag zuvor war die Serie der vierfachen French-Open-Siegerin nach 25 Siegen in Roland Garros gerissen. Die 23-jährige Polin hatte gegen Zheng Qinwen in zwei Sätzen verloren. Die Chinesin spielt am Samstag gegen Donna Vekic (Kroatien) um Gold.