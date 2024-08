Der Kanadier Phil Wizard sichert sich die Goldmedaille im Breaking.

Im Boxen holt Lin Yuting, in die Geschlechterdebatte im Boxen involviert, überlegen den Sieg.

Spaniens Wasserballerinnen bezwingen im Final Australien und holen erstmals Olympiagold.

Yuan Cao gewinnt vom 10-m-Brett und beschert China damit die 8. von 8 möglichen Goldmedaillen.

Die slowenische Sportkletterin Janja Garnbret ist in der Kombination nicht zu bezwingen.

Breaking: Phil Wizard holt Gold

Phil Wizard hat die Olympia-Premiere im Breaking bei den Männern für sich entschieden. Der an Nummer 2 gesetzte Kanadier setzte sich im Final klar gegen Lokalmatador Dany Dann durch. Die Judges bewerteten sämtliche drei Durchgänge zugunsten von Philip Kim, wie Phil Wizard mit bürgerlichem Namen heisst. Bei den Frauen hatte tags zuvor B-Girl Ami aus Japan Gold geholt. Gut möglich, dass es die beiden einzigen olympischen Medaillensätze bleiben werden. 2028 in Los Angeles figuriert Breaking bereits nicht mehr im Programm.

Boxen: Auch Yuting nicht zu schlagen

Mit Lin Yuting hat auch die zweite von der Geschlechterdebatte im Boxen betroffene Sportlerin Gold geholt. Die Taiwanesin gewann am Samstagabend den Final im Federgewicht gegen Julia Szeremeta aus Polen mit 5:0. In den vergangenen Tagen war Lin wie die Algerierin Imane Khelif ins Zentrum einer Debatte um ihr Geschlecht geraten. Beide waren bei der WM 2023 vom Weltverband IBA nach einem Geschlechtertest disqualifiziert worden. In Paris durften sie starten, weil das Internationale Olympische Komitee die IBA wegen diverser Korruptionsskandale nicht mehr anerkennt und selbst die Boxwettbewerbe organisiert. Khelif gewann am Freitag Gold in der Klasse bis 66 kg gegen die Chinesin Yang Liu.

Wasserball: Premieren-Gold für Spanierinnen

Im dritten Anlauf hat es geklappt: Dank einem 11:9-Sieg gegen Australien haben die spanischen Wasserballerinnen erstmals Olympiagold gewonnen. Vor 3 Jahren in Tokio und 2012 in London hatten sie sich im Final jeweils noch den USA geschlagen geben müssen, nun klappte es gegen die Olympiasiegerinnen von 2000. Spanien hatte die Vorrunde ohne Niederlage überstanden und war einzig im Halbfinal gegen die Niederlande gefordert worden. Nach einem 14:14 in der regulären Spielzeit gewannen die Spanierinnen das Penaltyschiessen mit 5:4.

Die USA ging diesmal übrigens leer aus. Im Spiel um Bronze unterlagen sie den Niederländerinnen nach einem Gegentreffer in letzter Sekunde mit 10:11.

Wasserspringen: Cao macht Chinas «Gold-Sweep» perfekt

Der chinesische Wasserspringer Yuan Cao hat seinen Olympia-Titel vom 10-m-Brett erfolgreich verteidigt und seinem Land damit einen historischen Grand Slam beschert: In Paris gingen alle 8 Goldmedaillen im Wasserspringen an China. Cao setzte sich mit einem viereinhalbfachen Vorwärtssalto durch (547,50 Punkte).

Sportklettern: Garnbret unerreichbar, Austria weiter im Hoch

Janja Garnbret bleibt als Kletter-Allrounderin das Mass aller Dinge. Die 25-Jährige bejubelte in Paris das 2. Olympiagold ihrer Karriere. Neu setzte sich bei der 2. Aufwartung an Sommerspielen ihre Sportart nur noch aus den Sparten Boulder und Lead zusammen, Speed wurde als eigenständige Disziplin ausgelagert. Jessica Pilz lässt Österreich in Jubelstimmung verharren. Unser Nachbarland ist dank der 2-fachen Weltmeisterin aus Haag nun schon zum 5. Medaillengewinn gekommen, die letzten 4 Exemplare kamen alle seit Donnerstag zustande. Ganz waren die Europäerinnen auf dem Podest nicht unter sich: So sprengte die US-Amerikanerin Brooke Raboutou als Silbergewinnerin die Phalanx. Schweizer Kletterinnen hatten sich für die 33. Sommerspiele in der Anlage Le Bourget keine qualifizieren können.