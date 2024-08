Legende: Findet sich in Paris gut zurecht Joel Girrbach. KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER

Joel Girrbach schliesst die 3. Runde im olympischen Golfturnier mit einem Schlag unter Par ab.

In den 800-m-Hoffnungsläufen qualifiziert sich Valentina Rosamilia doch noch für den Olympia-Halbfinal. Audrey Werro scheidet dagegen aus.

Ruderin Aurelia-Maxima Janzen verpasst als 9. ein Olympia-Diplom im Skiff nur knapp.

Golf: Girrbach mit 70er-Runde

Joel Girrbach hat sich am 3. Tag des olympischen Golfturniers gesteigert. Der 31-jährige Thurgauer brauchte für die 18 Löcher 70 Schläge und damit 2 weniger als noch am Freitag. Mit 5 Birdies und 4 Bogeys schloss Girrbach die 3. Runde mit einem Schlag unter Par ab. Er befindet sich damit im Mittelfeld des 60-köpfigen Teilnehmerfeldes. Zum Start ins olympische Turnier hatte Girrbach, der auf diese Saison in die PGA European Tour aufgestiegen ist, noch einen Schlag weniger benötigt.

Leichtathletik: Rosamilia über 800 m im Halbfinal, Werro definitiv out

Valentina Rosamilia hat sich in der Repechage doch noch für die Halbfinals über 800 m qualifiziert. Die 21-jährige Aargauerin, die am Freitag die direkte Quali nur um winzige 3 Tausendstelsekunden (!) verpasst hatte, hatte diesmal im Stade de France das Hundertstelglück auf ihrer Seite: Nach Platz 2 in ihrem Lauf schaffte sie den Sprung in die Halbfinals auf dem zweiten Lucky-Loser-Platz liegend mit einer Reserve von 8 Hundertsteln. Audrey Werro fehlte die Frische im 1. Heat. In 2:00,62 Minuten wurde sie nur 3. und schied aus. Bereits am Freitag hatte sich Schweizer Meisterin Rachel Pellaud direkt für die Halbfinals qualifiziert.

Rudern: Janzen im B-Final 3.

Aurelia-Maxima Janzen ist im Skiff um 1,4 Sekunden an Platz 2 im B-Final und damit an einem olympischen Diplom vorbeigerudert. Die 20-Jährige zeigte auch am Samstag eine starke Leistung und fuhr lange Zeit auf dem 2. Zwischenrang, erst auf den letzten 500 Metern fiel sie noch leicht zurück. Am Ende standen ihr Alexandra Föster (GER) und die unter neutraler Flagge startende Tatsiana Klimovich vor der Sonne. Trotzdem darf Janzen mit ihrem Abschneiden auf dem Ruder-Kanal in Vaires-sur-Marne zufrieden sein, war sie doch im 32-köpfigen Starterfeld die jüngste Athletin.