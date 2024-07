Der Dienstag: Das läuft am 4. Olympia-Tag in Paris

fett = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Dienstag 12 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/paris-2024-zeitplan

Triathlon: Die Fragezeichen bis kurz vor dem Start

Die Männer-Einzelentscheidung soll im Triathlon den Auftakt markieren. Die Betonung bei dieser Formulierung liegt auf dem Verb sollen. Denn aufgrund der dürftigen Wasserqualität der Seine und der allzu starken Strömung hängt der Wettkampfbeginn bis kurz vor dem geplanten Start am Dienstag um 8:00 Uhr in der Schwebe. Die beiden Schweizer Vertreter Adrien Briffod und Max Studer – der Zweitgenannte besitzt Aussenseiterchancen – müssen neben Ausdauer also auch Flexibilität mitbringen.

Schwimmen: Ponti legt los

Ein Highlight hat Noè Ponti bereits im unmittelbaren Vorfeld der 33. Sommerspiele erleben dürfen: Der Tessiner konnte sich zusammen mit dem spanischen Tennis-Assen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz auf einem Bild verewigen. Hochgefühle konnten dagegen seine Teamkollegen im Pariser Pool bislang noch nicht auslösen. Swiss Swimming überstand bisher noch keine Runde. Ponti, vor 3 Jahren in Tokio schon Bronzegewinner, will nun zur Kurskorrektur ansetzen. In seiner zweitbesten Disziplin über 200 m Schmetterling möchte der 23-Jährige so richtig warmlaufen und gleich am Abend zu einem weiteren Auftritt im Halbfinal kommen.

03:16 Video Ponti: «Das olympische Dorf ist besser als in Tokio, aber ...» Aus Paris 2024 Clips vom 24.07.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 16 Sekunden.

BMX Freestyle: Ducarroz mit schwieriger Ausgangslage

Bei den letzten Sommerspielen entzückte Nikita Ducarroz mit dem Gewinn von Bronze. Mittlerweile zählt die schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerin mit 27 Jahren fast schon zu den Oldies im Feld. Kommt dazu, dass sich die Sportart in den vergangenen 3 Jahren rasant weiterentwickelt hat. Dennoch nimmt sich Ducarroz in der Qualifikation Folgendes vor: Sie will die aufstrebenden «kleinen Babys» noch einmal in die Schranken weisen.

Kanu: Marx zum Zweiten

Im Kanu Slalom gibt es am 4. Wettkampftag bei Paris 2024 aus Schweizer Sicht eine doppelte Chance. Alena Marx, am Sonntag in ihrer Erstdisziplin noch im Halbfinal hängen geblieben, will es in den Canadier-Vorläufen besser machen und eine gute Basis legen für die Medaillenentscheidung tags darauf. Bei seinen 2. olympischen Sommerspielen hat im Kajak-Vorlauf auch Martin Dougoud noch eine Rechnung offen.