Der Donnerstag: Das läuft am 6. Olympia-Tag in Paris

fett = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Donnerstag 18 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/paris-2024-zeitplan

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei sendet von 8:50 Uhr (Auftakt mit Golf) bis um 23:00 Uhr durchgehend live.

Im SRF-Olympia-Player mit parallel bis zu 9 Livestreams geht es bereits um 7:25 Uhr los (erster Programmpunkt 20 km Gehen der Männer).

Leichtathletik: Die Geher bilden die Vorhut

Die beiden Gehen-Bewerbe über 20 km früh am Donnerstagmorgen markieren in Paris den Auftakt in die olympischen Leichtathletik-Wettkämpfe. Bis zum Schlusstag werden weitere 46 Entscheidungen in dieser Sportart folgen. Die Geher mussten bei ihrem Programm an den 33. Sommerspielen übrigens abspecken, das längere Rennen über 50 km wird nicht mehr ausgetragen. Dafür erhalten die Spezialisten eine weitere Chance im Mixed-Marathon-Gehen.

Golf: Schweizer Geburtsstunde dank Girrbach

Zum 3. Mal seit der Wiederaufnahme des Golfturniers unter das Dach der fünf farbigen Ringe wird nach 2016 und 2021 auch bei Paris 2024 wieder ein Turnier ausgetragen. Dabei legt ausgerechnet am Nationalfeiertag Joel Girrbach die Feuertaufe aus Schweizer Sicht hin, denn vor dem Thurgauer hatte sich noch kein Landsmann je für die Sommerspiele qualifiziert. Er ist auf dem Green von Le Golf National auf der 1. von maximal 4 Runden gefordert.

Springreiten: Oldies but Goldies?

Im Schweizer Aufgebot der Springreiter schwingt merklich Routine mit. Da ist auf der einen Seite Pius Schwizer, der mit seinen 61 Jahren der Senior der Swiss-Olympic-Delegation ist. Auf der anderen Seite nimmt Steve Guerdat, der Olympiasieger von London 2012, seine 6. Sommerspiele in Angriff. Nun will die Equipe, der ferner Martin Fuchs angehört, diesen grossen Erfahrungsschatz in Zählbares ummünzen.

Schiessen: Olympiasiegerin Christen nimmt den Final ins Visier

Vor 3 Jahren krönte sich Nina Christen nach Luftgewehr-Bronze über 10 m im Dreistellungskampf zur Gold-Championne. Bei der Rückkehr auf die Olympia-Bühne verpasste die Nidwaldnerin in ihrer zweitstärksten Disziplin den Final-Einzug – dafür ging von Audrey Gogniat die Rechnung mit Bronze auf. Nun möchte Christen ihrer Teamkollegin nacheifern und im 3-teiligen Kleinkaliber-Wettkampf über die 50 m Distanz das Ticket für den Final mit den Top 8 lösen. Auch die weniger erfahrene Chiara Leone nimmt dieses Ziel ins Visier. Bei den Männern fällt die Entscheidung schon am Donnerstag, der einzige Schweizer Starter Christoph Dürr kam allerdings nicht über die Qualifikation hinaus.