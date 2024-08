Der 7. von 16 Wettkampftagen bei den 33. Sommerspielen steht an: Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen über alle Schweizer Starts und die wichtigsten Entscheidungen des Tages.

Der Freitag: Das läuft am 7. Olympia-Tag in Paris

fett = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Freitag 23 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/paris-2024-zeitplan

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei sendet von 8:50 Uhr (Auftakt mit Golf, 2. Runde der Männer) bis um 23:30 Uhr durchgehend live.

Im SRF-Olympia-Player mit parallel bis zu 9 Livestreams geht es um 8:30 Uhr los. Erster Programmpunkt sind die Doppel-Halbfinals im Badminton.

Schiessen: Leone mit Medaillenchancen im Feld mit 8 verschiedenen Nationen

Im Dreistellungskampf der Gewehrschützinnen hat Chiara Leone bei Olympia mit dem Ergattern eines Finalplatzes schon einmal das Erbe von Nina Christen angetreten. Nun wird sich am Freitagmorgen herausstellen, ob die Aargauerin einer weiteren Nervenprobe standhalten und effektiv in die Fussstapfen der Tokio-Olympiasiegerin treten kann. In drei Serien über 20 Schuss liegend, stehend und knieend geht es um die Nachfolge der Nidwaldnerin.

Rudern: Es könnte Schlag auf Schlag gehen

Im Optimalfall liegt im Ruderbecken nur rund eine halbe Stunde zwischen dem Gewinn zweier Schweizer Medaillen. Die Gespanne Roman Röösli/Andrin Gulich sowie im leichten Zweier Jan Schäuble/Raphël Ahumada treten mit grossen Ambitionen und zurecht viel Vorschusslorbeeren an, denn sie haben bei vergangenen Titelkämpfen sehr gute Referenzen vorliegen.