Der Mittwoch: Das läuft am 5. Olympia-Tag in Paris

fett = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Mittwoch 20 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/paris-2024-zeitplan

SRF zwei sendet von 7:50 Uhr (Auftakt mit Triathlon) bis um 23:00 Uhr durchgehend live.

Auch im SRF-Olympia-Player mit parallel bis zu 9 Livestreams geht es um 7:50 Uhr los.

Triathlon: Nach der Verschiebung kommt's zum Doppelpack

Der olympische Triathlon-Wettkampf stand wegen der unzureichenden Wasserqualität der Seine in Paris bislang unter keinem guten Stern. Die Männer wären eigentlich am Dienstag an der Reihe gewesen, mussten sich nun aber rund 26 Stunden länger gedulden bis zum erhofften Startschuss. Nach der Verlegung ist nun für Mittwochmorgen Triathlon im Doppelpack angedacht: Lanciert wird der Grosskampftag von den Frauen, gleich im Anschluss bestreiten die Männer die Einzel-Entscheidung. Gut möglich aber, dass dieser Zeitplan nur auf dem Reissbrett funktioniert, und stattdessen die Aktiven weiter auf die Folter gespannt werden.

Rudern: Zu zweit im Final, zu zweit mit Final-Ambitionen

Aus Schweizer Sicht geht es im Becken in Vaires-sur-Marne am Mittwochvormittag Schlag auf Schlag. Zunächst wollen die bei den 33. Sommerspielen spät in Fahrt gekommenen Roman Röösli/Andrin Gulich im Zweier ohne sowie der leichte Doppelzweier mit Jan Schäuble/ Raphaël Ahumada die Halbfinal-Hürde überspringen und somit ihre Medaillenambitionen wahren. Später schickt Swiss Rowing mit dem Männer- und Frauen-Vierer zwei Boote sogar schon ins Medaillenrennen.

Kunstturnen: Ein Duo im Mehrkampffinal

Zwei Mitglieder der Schweizer Riege, namentlich die aufstrebenden Matteo Giubellini und Florian Langenegger, wollen am Mittwoch bei Olympia für einen runden Abschluss sorgen. Das fünfköpfige Team konnte bislang in Paris überzeugen und erturnte sich im Teamfinal den 7. Schlussrang. Nun begeben sich gewissermassen Giubellini und Langenegger auf die Ehrenrunde und wollen im Mehrkampffinal ihre Qualifikation rechtfertigen.

Schwimmen: Ein verfrühtes Feuerwerk?

Die Hoffnung ist gross, dass Noè Ponti am Vorabend des Schweizer Nationalfeiertages vorzeitig für ein Feuerwerk sorgt. Der Tessiner hofft, nach souveränem Vorlauf gleichentags am Dienstagabend über 200 m Schmetterling auch den Halbfinal zu meistern und hätte dann seine erste Chance auf die nächste Olympiamedaille (nach Bronze über 100 m Schmetterling 2021). Und vielleicht schaffen in seinem Sog am Mittwochmorgen Lisa Mamié und Roman Mityukov in ihren Vorläufen ja den Cut für die nächste Runde.