Der Montag: Das läuft am 10. Olympia-Tag in Paris

fett = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Montag 20 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/paris-2024-zeitplan

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei sendet von 8:50 Uhr (Auftakt mit Triathlon, Mixed-Wettkampf) bis um 23:15 Uhr durchgehend live.

Im SRF-Olympia-Player mit parallel bis zu 9 Livestreams geht es auch um 8:50 Uhr los.

Triathlon: Können Derron und Co. nachdoppeln?

Überraschungs-Frau Julie Derron möchte nur zu gern 5 Tage nach ihrem Silbercoup im Mixed-Wettkampf noch einen draufsetzen. An ihrer Seite bilden Max Studer, Cathia Schär sowie der kurzfristig in die französische Metropole berufene Simon Westermann das Schweizer Team. Die Equipe tritt mit der vielversprechenden Referenz einer erst kürzlich errungenen WM-Silbermedaille an. Nicht nur der Ausgang ist mit Fragezeichen behaftet, es ist dies auch die Seine. Kann sie nach 2 gestrichenen Trainings fürs Schwimmen freigegeben werden?

Leichtathletik: Schwingt sich Moser zum Höhenflug hoch?

Am 5. olympischen Wettkampftag in der Leichtathletik stehen am Montag im Stade de France bis zu 6 Schweizerinnen und Schweizer in der Morning Session im Einsatz. Dabei sind die Augen primär auf Stabhochspringerin Angelica Moser gerichtet. Die Zürcherin, aktuelle Nummer 2 der Jahreswertung, will bei ihrem 3. Versuch an Sommerspielen erstmals die Qualifikation meistern. Gleichzeitig hofft sie, Energie zu sparen für ihre spätere Medaillen-Mission in Paris. Am Abend gehört die Bühne aus helvetischer Sicht den 200-m-Cracks. Mujinga Kambundji peilt dabei nach hoffentlich erfolgter Erholung ihren nächsten Olympia-Final an.

Reiten: Kann sich das Schweizer Trio rehabilitieren?

Ausgerechnet am Nationalfeiertag versagte die Schweizer Springreiter-Equipe auf der ganzen Linie und glänzte am Folgetag im Teamfinal durch Abwesenheit. Die Medaillen machten andere Nationen unter sich aus und gingen letztlich in dieser Reihenfolge an: Grossbritannien, die USA sowie Frankreich. Garantiert mit einer Portion Wut im Bauch wollen Steve Guerdat, der London-Olympiasieger von 2012, Martin Fuchs sowie Oldie Pius Schwizer in der Einzel-Wertung nun zur Korrektur ansetzen. Doch bekanntlich ist die erste Hürde in der Qualifikation die schwierigste ...

02:12 Video Am letzten Mittwoch: Schweizer Springreiter scheitern in der Team-Qual Aus Paris 2024 Clips vom 01.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden.

Surfing: Gibt's endlich den erhofften Wellengang?

Die Athletinnen und Athleten im olympischen Exil in Teahupo'o auf Tahiti sind einer einzigen Geduldsprobe ausgesetzt. Weil die äusseren Bedingungen nicht mitmachen, mussten die finalen Surfing-Wettbewerbe schon mehrfach vertagt werden. Am Montagabend (Schweizer Zeit) figuriert von total 10 nun der letztmögliche Wettkampftag im Programm. Bleibt zu hoffen, dass der Showdown tatsächlich auch steigen kann.