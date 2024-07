Der Montag: Das läuft am 3. Olympia-Tag in Paris

fett = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Montag 19 Entscheidungen

Bei SRF geht es im Olympia-Player um 8:50 Uhr los (erste Programmpunkte parallel mit Volley-, Hand- und Beachvolleyball)

SRF zwei sendet von 8:50 Uhr (Auftakt mit Volleyball) bis um 23:00 Uhr durchgehend live.

Schiessen: Gogniat wandelt auf Christens Spuren

Zum 2. Mal in Folge darf sich die Schweiz im Wettkampf mit dem Luftgewehr über 10 m Hoffnungen auf eine Olympiamedaille machen. Diesmal steht am Montagmorgen Audrey Gogniat im Fokus. Nur zu gerne möchte die erst 21-Jährige den Bronze-Coup ihrer Teamkollegin Nina Christen von vor 3 Jahren in Tokio nachahmen. Die EM-Dritte Gogniat meldete in der Qualifikation mit dem drittbesten Skore ihre Ambitionen an.

Judo: Nils Stump möchte die WM-Erfolge bestätigen

Der Trophäenschrank von Nils Stump ist mit Gold und Bronze, errungen an den letzten beiden Weltmeisterschaften, schon reich bestückt. Nun hofft der Zürcher, auch im Schaufenster von Olympia den grossen Wurf landen zu können. Bei seiner Feuertaufe in Tokio hatte er noch eine herbe Enttäuschung erlebt und musste schon nach dem verlorenen Auftaktkampf zusammenpacken.

Beachvolley: Vorhang auf für die beiden Frauen-Tandems im Sand

Am 3. Wettkampftag schlägt die Stunde für die beiden Olympia-Debütantinnen Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré. Sie sind am frühen Abend gegen die Lettinnen Tina Graudina/Anastasija Samoilova in ihrem ersten Pool-Spiel gefordert. Schon am Mittag beschreiten Nina Brunner/Tanja Hüberli die Bühne, sie sind bei Sommerspielen schon zum 2. Mal dabei.

Mountainbike: Das Schweizer Duo weiss, wie's geht

Auf der schnellen Cross-Country-Strecke ruhen die Schweizer Hoffnungen auf dem routinierten Duo Nino Schurter (38) und Mathias Flückiger (35). Die beiden zählen schon Olympiamedaillen zu ihrem Palmarès, Schurter sogar einen kompletten Medaillensatz. Bei seinen fünften und wohl letzten Spielen möchte der Bündner, der zuletzt in Tokio leer ausgegangen war, nochmals zuschlagen.

04:33 Video Schurter: «Sind auf alles vorbereitet» Aus Paris 2024 Clips vom 25.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 33 Sekunden.

Kunstturnen: Im Konzert der ganz Grossen

Auf die bislang überzeugende Schweizer Riege wartet das Dessert bzw. die Belohnung: nämlich der Auftritt im Teamfinal mit den Top-8-Nationen. Luca Giubellini, Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert und Taha Serhani möchten dabei nochmals über sich hinauswachsen und messen sich am glänzenden 6. Schlussrang von Tokio, der damals allerdings mit komplett anderem Personal herausgeturnt wurde.