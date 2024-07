Der Samstag: Das läuft am 1. Olympia-Tag in Paris

fett = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Samstag 14 Entscheidungen

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF geht es im Olympia-Player um 8:25 Uhr los (erster Programmpunkt Badminton)

SRF zwei sendet von 8:50 Uhr (Auftakt mit Rudern) bis um 23:05 Uhr durchgehend live.

Schweizer Auftakt an vier Fronten

Dem 3-köpfigen Eventing-Team kommt die Ehre zuteil, die 33. Sommerspiele aus helvetischer Sicht zu lancieren. Ab 9:30 Uhr ist im Sandviereck beim Schloss Versailles die Bühne frei für Robin Godel, Mélody Johner und Felix Vogg, die in der 3-teiligen Reit-Konkurrenz zuerst die Dressur-Prüfung absolvieren. Im Rudern steht am Starttag gleich die Hälfte aller qualifizierten Boote in Vorläufen im Einsatz: Aurelia-Maxima Janzen ist im Skiff als Erste an der Reihe. Früh los geht es zudem für Pistolenschütze Jason Solari in der Qualifikation sowie Schwimmer Antonio Djakovic über 400 m Freistil, wo abends dann auch schon die Medaillenvergabe auf dem Programm steht.

Fechten: Wider die Durststrecke und die Aussichten

Im Degenfechten muss sich Pauline Brunner als Schweizer Einzelkämpferin beweisen. Die Neuenburgerin zog als Erste im Schweizer Olympia-Dorf ein und steht nun am Samstagvormittag auf der Planche. Das Start-Duell kündigt sich ausgeglichen an: Die Schweizer Weltnummer-23 trifft auf Hadley Husisian (USA), die im Ranking 4 Positionen vor ihr liegt. Nach erfolgreichem Auftakt-Gefecht ging es mit den Achtelfinals weiter. Swiss Fencing wartet seit 20 Jahren auf eine Medaille – 2004 in Athen kürte sich Marcel Fischer zum Olympiasieger. Als letzte Schweizer Fechterinnen waren 4 Jahre davor Gianna Hablützel-Bürki und nebst ihrem Silber im Einzel auch das Team erfolgreich.

Tennis: Wawrinka wünscht sich ein letztes Hurra

Im Alter von 39 Jahren bestreitet Stan Wawrinka seine 3. Olympischen Spiele, 12 Jahre schon war der Doppel-Olympiasieger von Peking nicht mehr auf dieser Bühne aktiv. Im Einzel liest sich seine Erfolgsbilanz bescheiden: Aus bislang 3 Matches weist er erst 1 Sieg vor. Nun peilt der Waadtländer auf dem Simonne-Mathieu-Court (die Partie ist als vierte des Tages angesetzt) die rasche Revanche gegen Pawel Kotow an. Gegen den Russen unterlag Wawrinka vor 2 Monaten an gleicher Stätte bei Roland Garros in der 2. Runde.

Rad: Es ist schon Zeit fürs Zeitfahren

Zu den allerersten Entscheidungen bei Paris 2024 gehören die Zeitfahren. Nach dem Forfait von Marlen Reusser ist im Feld der Frauen einzig «Nachzüglerin» Elena Hartmann vertreten. Eher aber konzentrieren sich die Schweizer Hoffnungen auf das Männer-Rennen. Stefan Bissegger und Stefan Küng rechnen sich durchaus einiges aus.

Kunstturnen: Zu zweit auf den Spuren des Vaters

Ein bei Olympia gänzlich unerprobtes Schweizer Quintett möchte sich in der Qualifikation für den Team-Final vom Montag mit den besten acht Nationen empfehlen. Vor 3 Jahren resultierte, mit allerdings ganz anderem Personal, der nicht hoch genug einzuschätzende 6. Schlussrang. Mit Gerätefinals darf nicht geliebäugelt werden, aber vielleicht kann sich ein Duo für die Endausmarchung im Mehrkampf aufdrängen. Gespickt ist die junge Regie (Durchschnittsalter von 23 Jahren) übrigens mit dem Brüderpaar Luca und Matteo Giubellini. Ihr Vater Daniel Giubellini hatte schon die gleiche Berufung und führte die Schweizer Delegation bei den Sommerspielen 1992 in Barcelona als Fahnenträger an.