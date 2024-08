Der Samstag: Das läuft am 8. Olympia-Tag in Paris

fett = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Samstag 29 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/paris-2024-zeitplan

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei sendet von 8:50 Uhr (Auftakt mit Golf, 3. Runde der Männer) bis um 23:05 Uhr durchgehend live.

Im SRF-Olympia-Player mit parallel bis zu 9 Livestreams geht es auch um 8:50 Uhr los.

Beachvolleyball: Sich ohne Druck für die K.o.-Phase warmlaufen

Im olympischen Beachvolleyball-Turnier kommen die beiden noch makellosen Schweizer Tandems Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré sowie Tanja Hüberli/ Nina Brunner je zu ihrem 3. Gruppenspiel. Die zwei Duos können dabei ihre letzte Aufgabe vor der K.o.-Phase mit der nötigen Gelassenheit angehen. Denn beide sind sie schon fix weiter, ein Gruppensieg würde sogar die direkte Achtelfinal-Qualifikation bringen. Entsprechend geht es darum, die Ausgangslage weiter zu verbessern und sich mit einem positiven Gefühl für die nächsten Aufgaben zu rüsten.

Rad: Im Strassenrennen machen die Männer den Auftakt

Die Teilnahme von Marc Hirschi bei Paris 2024 war eher eine Hauruck-Aktion. So erfuhr der Berner von seiner Nachselektion erst 6 Tage vor dem Strassenrennen, zu dem er nun am Samstagvormittag an der Seite von Stefan Küng antritt. Der 25-Jährige kam als frischgebackener Sieger der Tschechien-Rundfahrt in die französische Metropole und findet happige, allerdings auf seine Fähigkeiten zugeschnittene Kilometer vor. Am Folgetag tritt dann im Frauen-Rennen ein 4-köpfiges Swiss-Cycling-Quartett in die Pedale. Auch dort figuriert mit Elena Hartmann, die den Platz der ausgefallenen Marlene Reusser erben durfte, eine Spätberufene im Aufgebot.

Leichtathletik: Es geht um die Königin – hoffentlich mit Kambundji

Der Samstagabend bringt im Leichtathletik-Stadion 5 Entscheidungen. Einerseits wird bei den Männern im Zehnkampf der Allround-König gekürt, andererseits steht bei den Frauen mit dem 100-m-Sprint eine Königsdisziplin an. Anderthalb Stunden liegen zwischen Halbfinal und Final. Dank einem starken Auftakt hat sich Mujinga Kambundji bei Paris 2024 ihren Platz im 27er-Feld schon erkämpft, nun möchte sie wie vor 3 Jahren auch den nächsten Cut schaffen und dann im Showdown über sich hinauswachsen.