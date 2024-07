Der Sonntag: Das läuft am 2. Olympia-Tag in Paris

fett = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Sonntag 13 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/paris-2024-zeitplan

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF geht es im Olympia-Player um 8:25 Uhr los (erster Programmpunkt Badminton)

SRF zwei sendet von 8:50 Uhr (Auftakt mit Rudern) bis um 23:05 Uhr durchgehend live.

Schiessen: Fliegender Wechsel für Hoffnungsträgerin Christen

Am Freitagabend bei der gigantischen Eröffnungsfeier noch Fahnenträgerin auf der Seine, ist Schützin Nina Christen keine 35 Stunden später im rund 300 km entfernten Châteauroux erstmals in ihrer Kernkompetenz gefordert. Die Nidwaldnerin will in der Qualifikation mit dem Luftgewehr über 10 m einen der 8 Finalplätze ergattern. Diese Disziplin war vor 3 Jahren in Tokio quasi ihr «Dosenöffner» zur beachtlichen Ausbeute mit einer Bronze- und Goldmedaille bei ihrer damals 2. Olympia-Teilnahme. An Christens Seite bestreitet auch Audrey Gogniat den Wettkampf. Ebenfalls gemeldet ist die in der Schweiz wohnhafte Eritreerin Luna Solomon, die für das Flüchtlingsteam an den Start geht.

00:31 Video Am Freitag: Christen und Schurter führen das Schweizer Boot an Aus Paris 2024 Clips vom 26.07.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Mountainbike: Was folgt auf den totalen Triumph?

Vom Trio, das bei den letzten Sommerspielen sämtliche Medaillenplätze erobern konnte, ist einzig Sina Frei übrig geblieben. Die Tokio-Silbergewinnerin braucht aber einen perfekten Tag, um ähnlich stark nachlegen zu können. Sie kommt in Paris nur zum Zug, weil die Olympiasiegerin Jolanda Neff Forfait erklären musste. Alessandra Keller startet zu ihrem Olympia-Debüt als Gesamtweltcup-Leaderin und entsprechend mit grossen Ambitionen auf dem künstlich angelegten Cross-Country-Parcours mit mehreren Kies-Passagen.

Im oder auf dem Wasser: Schweizer Asse in 4 Disziplinen in Action

Am 2. Tag der Ruder-Bewerbe greifen die beiden hoffnungsreichsten Schweizer Boote ein. Für den Zweier ohne mit Andrin Gulich/Roman Röösli und den Leichtgewichts-Zweier mit Raphaël Ahumada/Jan Schäuble sollten ihre Auftritte in den Vorläufen nur eine Pflichtaufgabe bzw. ein Warm-up sein. Auch der Schweizer Männer-Vierer lanciert seine Paris-Mission. In der Folge läuft eine geballte Ladung Wassersport mit helvetischer Beteiligung: Gleich ein 4-köpfiges Schwimm-Team versucht im Pool, die erste Hürde zu nehmen. Weiter legen die Segler mit dem Duo Sébastien Schneiter/Arno de Planta in der 49er-Kategorie sowie Windsurfer Elia Colombo los. Zu guter Letzt hofft Kanutin Alena Marx in ihrer ersten Disziplin im Slalom nach überstandenem Vorlauf weitere Akzente setzen zu können.