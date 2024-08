Der Sonntag: Das läuft am 9. Olympia-Tag in Paris

fett = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Sonntag 22 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/paris-2024-zeitplan

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei sendet von 8:50 Uhr (Auftakt mit Golf, entscheidende 4. Runde der Männer) bis um 23:30 Uhr durchgehend live.

Im SRF-Olympia-Player mit parallel bis zu 9 Livestreams geht es um 8:25 Uhr los. Erster Programmpunkt sind die Halbfinals im Badminton.

Rad: Ein Frauen-Quartett mit Ambitionen

Vor dem Wechsel auf die Bahn vertritt zum Abschluss auf der Strasse bei Paris 2024 ein Quartett die Farben von Swiss Cycling. Teamleaderin Marlen Reusser soll dabei von Noemie Rüegg, Elena Hartmann, Linda Zanetti und Elise Chabbey möglichst würdevoll vertreten werden. Entsprechend kündigt Rüegg an: «Wir sind bei den Besten dabei. Die Chancen auf eine Medaille sind real, für alle 4 Athletinnen.» Auf dem Papier ist Chabbey die klare Schweizer Leaderin. Zwei Faktoren schmälern allerdings ihre Chancen: ein Sturz beim Giro und die zu flache Strecke durch Paris mit nur 9 kleineren Anstiegen und total 180 Höhenmetern.

02:03 Video Rüegg vor ihrem Einsatz: «Chancen auf eine Medaille sind real» Aus Paris 2024 Clips vom 02.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Leichtathletik: Ehammer greift ein, Kambundji macht weiter

Nicht weniger als 8 Schweizer Athletinnen und Athleten sind am Sonntag in Vorausscheidungen gefordert. Dabei geht es für Sprinterin Mujinga Kambundji, die am Vorabend noch über 100 m im Stade de France im Schaufenster steht, nahtlos weiter. Diesmal gilt es über die doppelte Distanz ihre Chance zu wahren. Mit Simon Ehammer nimmt auch ein Medaillenkandidat in der Weitsprung-Qualifikation sein Paris-Abenteuer in Angriff. Und am Abend erleben wir im Leichtathletik-Stadion 3 Entscheidungen, wobei der 100-m-Final der Männer heraussticht.

Tennis: Bühne frei für die Traumaffiche

Im Männer-Einzel-Final am Sonntagnachmittag kann einzig Carlos Alcaraz noch verhindern, dass Novak Djokovic den Olymp erklimmen kann. Mit einem Triumph beim olympischen Tennisturnier in Roland Garros könnte der Serbe ein Vakuum in seiner ruhmreichen Karriere füllen. Zudem werden auch noch die Olympiasiegerinnen im Doppel gekürt, wobei wir uns mit etwas Wehmut an den Final vor 3 Jahren in Tokio zurückerinnern, als Belinda Bencic und Viktorija Golubic die Silbermedaille errangen.